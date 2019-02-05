Украина никогда не признает факт оккупации Керченского пролива - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украина никогда не признает факт оккупации Керченского пролива. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.
“Я подчеркиваю, что мы никогда не признаем факт оккупации Керченского пролива, мы никогда не признаем факт оккупации Азовского моря. Мы полностью будем требовать обеспечения свободного пользования в соответствии с двусторонними соглашениями, конвенции ООН о свободе мореплавания”, — подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы “Свобода слова” пообещал не допустить на президентские выборы российских наблюдателей.