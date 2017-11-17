Україна не дозволить розмовляти з собою "в тоні шантажу" щодо мовного питання - Гройсман

Очільник уряду наголосив, що жодні уряди інших країн не можуть диктувати Україні якісь умови щодо освіти і мови.

"Треба пам’ятати, що це Україна, і наша рідна мова – українська, і вона потребує шани, поваги абсолютно всіх громадян України. І ми нікому не дозволимо, як велика європейська 45-мільйонна країна, розмовляти з нами в тоні шантажу", - наголосив Гройсман.

На запитання Лапіна щодо неконституційних дій голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, який видає сумнівні документи, а також не помічає розміщення прапорів інших держав на державних українських установах, - за його словами, з такими діями "ми дограємося до Закарпатської народної республіки", - Гройсман зазначив, що "ніхто не має права дозволяти собі виходити за рамки чинного законодавства, яку б назву не мала посада тієї чи іншої людини".

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Він доручив віце-прем’єру не уточнивши про кого йдеться розібратися з ситуацією.

Також Гройсман додав, що якщо будуть підстави, то він готовий звернутися до президента України щодо ситуації в Закарпатській області.

"Якщо потрібно буде звернутися до президента для врегулювання цього питання, то я звернуся", - зазначив прем’єр.