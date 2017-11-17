Украина не позволит разговаривать с собой "в тоне шантажа" относительно языкового вопроса - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина никому не позволит разговаривать с собой "в тоне шантажа", в частности, в языковом вопросе. Об этом он заявил отвечая на вопрос народного депутата Игоря Лапина (фракция "Народный фронт") по поводу заявлений вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена о возможности автономии венгров, передает корреспондент УНН.
Глава правительства подчеркнул, что никакие правительства других стран не могут диктовать Украине какие-то условия для образования и языка.
"Надо помнить, что это Украина, и наш родной язык - украинский, и она нуждается в почете, уважении абсолютно всех граждан Украины. И мы никому не позволим, как большое европейское 45-миллионное государство, разговаривать с нами в тоне шантажа", - отметил Гройсман.
На вопрос Лапина о неконституционных действиях председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, который выдает сомнительные документы, а также не замечает размещения флагов других государств на государственных украинских учреждениях, - по его словам, с такими действиями "мы доиграемся в Закарпатскую народной республики", - Гройсман отметил , что "никто не имеет права позволять себе выходить за рамки действующего законодательства, какое бы название не имела должность того или иного человека".
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Он поручил вице-премьеру не уточнив о ком идет речь, разобраться с ситуацией.
Также Гройсман добавил, что если будут основания, то он готов обратиться к президенту Украины относительно ситуации в Закарпатской области.
"Если нужно будет обратиться к президенту для урегулирования этого вопроса, то я обращусь", - отметил премьер.