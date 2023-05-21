Україна немає офіційних доказів, що Бразилія, Китай та Індія допомагають росії у війні – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Україна немає доказів того, що Бразилія, Китай та Індія допомагають та підтримують росію у війні проти України, повідомив на пресконференції за підсумками саміту G7 президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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“По-перше, у нас немає на сьогодні доказів, що Бразилія, Китай чи Індія, відповідно, відправляють конкретну зброю. Хоча, скажу вам відверто, контактував з відповідними лідерами, щоб не було відповідних кроків. Друге, для нас дуже важливо, що ми сьогодні всі зібралися. Це вже для сигнал. Для нас завдання полягає залучити всіх до “формули” миру. Це і є важливий політичний тиск на агресора”, — заявив Зеленський.
Деталі
Відповідаючи на запитання стосовно того, чому не відбулася зустріч з президентом Бразилії Інасіо Лула да Сілва – Зеленський сказав:
“Я зустрівся майже з усіма лідерами. Але у всіх є якісь свої графіки. Думаю, через це ми не змогли зустрітися з президентом Бразилії”.
Доповнення
Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва повідомив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час перебування в Хіросімі. Однак, зустріч не відбулася.
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