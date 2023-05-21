У Украины нет официальных доказательств, что Бразилия, Китай и Индия помогают россии в войне - Зеленский

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“Во-первых, у нас нет на сегодня доказательств, что Бразилия, Китай или Индия, соответственно, отправляют конкретное оружие. Хотя, скажу вам откровенно, контактировал с соответствующими лидерами, чтобы не было соответствующих шагов. Второе, для нас очень важно, что мы сегодня все собрались. Это уже для сигнал. Для нас задача заключается в привлечении всех к “формуле” мира. Это и есть важное политическое давление на агрессора”, — заявил Зеленский.

Детали

Отвечая на вопрос о том, почему не состоялась встреча с президентом Бразилии Инасио Лула да Силва – Зеленский сказал:

“Я встретился почти со всеми лидерами. Но у всех есть какие-то свои графики. Думаю, из-за этого мы не смогли встретиться с президентом Бразилии”.

Дополнение

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пребывания в Хиросиме. Однако, встреча не состоялась.

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