У Украины нет официальных доказательств, что Бразилия, Китай и Индия помогают россии в войне - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украина не имеет доказательств того, что Бразилия, Китай и Индия помогают и поддерживают россию в войне против Украины, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G7 президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
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“Во-первых, у нас нет на сегодня доказательств, что Бразилия, Китай или Индия, соответственно, отправляют конкретное оружие. Хотя, скажу вам откровенно, контактировал с соответствующими лидерами, чтобы не было соответствующих шагов. Второе, для нас очень важно, что мы сегодня все собрались. Это уже для сигнал. Для нас задача заключается в привлечении всех к “формуле” мира. Это и есть важное политическое давление на агрессора”, — заявил Зеленский.
Детали
Отвечая на вопрос о том, почему не состоялась встреча с президентом Бразилии Инасио Лула да Силва – Зеленский сказал:
“Я встретился почти со всеми лидерами. Но у всех есть какие-то свои графики. Думаю, из-за этого мы не смогли встретиться с президентом Бразилии”.
Дополнение
Президент Бразилии Инасио Лула да Силва сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пребывания в Хиросиме. Однако, встреча не состоялась.
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