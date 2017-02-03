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Україна не змогла повноцінно вийти на ринок ЄС — С.Арбузов

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. За підсумками 2016 року, експорт з України в Росію скоротився на 25,8%, а в країни ЄС зріс лише на 2,4%. Про це повідомив екс-перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов у Facebook, передає УНН.

Україна не змогла повноцінно вийти на ринок ЄС — С.Арбузов

“Нацбанк „порадував“ свіжою статистикою. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2016 році виріс до 3,4 млрд дол. За підсумками року обсяг експорту зменшився на 5,2% — до 33,6 млрд дол. Імпорт товарів за рік виріс на 3,8% — до 40,4 млрд дол.

Не допомогло навіть зростання обсягу експорту продовольчих товарів на 5,4% (масло і насіння олійних, зернові), оскільки через зниження світових цін вартісні обсяги експорту залишилися на рівні минулого року. А по інших товарних групах експорт скоротився.

„Експорт чорних і кольорових металів знизився на 11,6%, мінеральних продуктів — на 10,5%, продукції машинобудування — на 17,8%, хімічній промисловості — на 24,8%“, — повідомили в НБУ.

Найбільше скоротився експорт з України в Росію (на 25,8%), частка якого в загальному експорті зменшилася до 9,3%. Обсяг експорту в країни ЄС зріс на 2,4%”, — зазначив він.

Ці цифри, на думку С.Арбузова, свідчать про те, що українська економіка так і не оговталася від втрати традиційних ринків в Росії і країнах СНД.

“Надії нинішньої влади на те, що ринок країн ЄС зможе їх замінити, не виправдалися. Точно так само як не виправдалися надії заробити на сільгосппродукції або вирівняти торговий баланс за рахунок девальвація гривні. Власне, не виправдалося нічого з того, на що розраховував уряд. Інакше бути і не могло. Тому що рожеві мрії це одне, а закони економіки — зовсім інше”, — резюмував він.

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