Украина не смогла полноценно выйти на рынок ЕС - С.Арбузов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. По итогам 2016 года, экспорт из Украины в Россию сократился на 25,8%, а в страны ЕС вырос всего на 2,4%. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.
"Нацбанк "порадовал" свежей статистикой. Дефицит текущего счета платежного баланса в 2016 году вырос до 3,4 млрд долл. По итогам года объем экспорта уменьшился на 5,2% - до 33,6 млрд долл. Импорт товаров за год вырос на 3,8% - до 40,4 млрд долл.
Не помог даже рост объема экспорта продовольственных товаров на 5,4% (масло и семена масличных, зерновые), поскольку из-за снижения мировых цен стоимостные объемы экспорта остались на уровне прошлого года. А по другим товарным группам экспорт сократился.
"Экспорт черных и цветных металлов снизился на 11,6%, минеральных продуктов - на 10,5%, продукции машиностроения - на 17,8%, химической промышленности - на 24,8%", - сообщили в НБУ.
Больше всего сократился экспорт из Украины в Россию (на 25,8%), доля которого в общем экспорте уменьшилась до 9,3%. Объем экспорта в страны ЕС вырос на 2,4%", - отметил он.
Эти цифры, по мнению С.Арбузова, свидетельствуют о том, что украинская экономика так и не оправилась от потери традиционных рынков в России и странах СНГ.
"Надежды нынешней власти на то, что рынок стран ЕС сможет их заменить, не оправдались. Точно так же как не оправдались надежды заработать на сельхозпродукции или выровнять торговый баланс за счет девальвация гривны. Собственно, не оправдалось ничего из того, на что рассчитывало правительство. Иначе быть и не могло. Потому что розовые мечты это одно, а законы экономики - совсем другое", - резюмировал он.