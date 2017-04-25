Україна не виконує мінські угоди - С.Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Україна не виконує пункти мінських угод. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з генсеком ОБСЄ Ламберто Заньєром, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Нічого з того, що зобов'язана зробити українська сторона, український уряд, не зроблено під різними приводами", - заявив С.Лавров.
При цьому, за його словами, Президент України своїми заявами намагається "зняти з себе відповідальність за той підпис, який Петро Олексійович Порошенко поставив під мінськими домовленостями".
Разом з тим, С.Лавров нагадав, що у мінських угодах немає пункту, який передбачає введення миротворців ООН в Україну.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місія ОБСЄ продовжить працювати на Донбасі
"У мінських домовленостях підтримується роль СММ ОБСЄ", - сказав С.Лавров.
Як повідомляв УНН, 29 вересня 2015 року Президент України Петро Порошенко на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН закликав організацію направити на Донбас миротворчу місію.