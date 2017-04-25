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Україна не виконує мінські угоди - С.Лавров

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Україна не виконує пункти мінських угод. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з генсеком ОБСЄ Ламберто Заньєром, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"Нічого з того, що зобов'язана зробити українська сторона, український уряд, не зроблено під різними приводами", - заявив С.Лавров.

При цьому, за його словами, Президент України своїми заявами намагається "зняти з себе відповідальність за той підпис, який Петро Олексійович Порошенко поставив під мінськими домовленостями".

Разом з тим, С.Лавров нагадав, що у мінських угодах немає пункту, який передбачає введення миротворців ООН в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місія ОБСЄ продовжить працювати на Донбасі

"У мінських домовленостях підтримується роль СММ ОБСЄ", - сказав С.Лавров.

Як повідомляв УНН, 29 вересня 2015 року Президент України Петро Порошенко на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН закликав організацію направити на Донбас миротворчу місію.

Українські Національні Новини

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