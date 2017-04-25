Украина не выполняет минские соглашения - С.Лавров

"Ничего из того, что должна сделать украинская сторона, украинское правительство, не сделано под различными предлогами", - заявил С.Лавров.

При этом, по его словам, Президент Украины своими заявлениями пытается "снять с себя ответственность за ту подпись, котору Петр Алексеевич Порошенко поставил под минскими договоренностями".

Вместе с тем, С.Лавров напомнил, что в минских соглашениях нет пункта, который предусматривает введение миротворцев ООН в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миссия ОБСЕ продолжит работать на Донбассе

"В минских договоренностях поддерживается роль СММ ОБСЕ", - сказал С.Лавров.

Как сообщал УНН, 29 сентября 2015 Президент Украины Петр Порошенко на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал организацию направить на Донбасс миротворческую миссию.