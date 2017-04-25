Украина не выполняет минские соглашения - С.Лавров

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36542 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101129 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153879 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115391 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115908 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112201 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104049 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106993 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103501 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152961 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина не выполняет минские соглашения - С.Лавров

Украина не выполняет минские соглашения - С.Лавров

Киев  •  УНН

 • 13276 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украина не выполняет пункты минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Ничего из того, что должна сделать украинская сторона, украинское правительство, не сделано под различными предлогами", - заявил С.Лавров.

При этом, по его словам, Президент Украины своими заявлениями пытается "снять с себя ответственность за ту подпись, котору Петр Алексеевич Порошенко поставил под минскими договоренностями".

Вместе с тем, С.Лавров напомнил, что в минских соглашениях нет пункта, который предусматривает введение миротворцев ООН в Украину.

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"В минских договоренностях поддерживается роль СММ ОБСЕ", - сказал С.Лавров.

Как сообщал УНН, 29 сентября 2015 Президент Украины Петр Порошенко на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал организацию направить на Донбасс миротворческую миссию.

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