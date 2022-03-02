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Україна не виключає, що Росія в Раді Безпеки ООН – нелегітимна

Україна не виключає, що Росія в Раді Безпеки ООН – нелегітимна

Київ • УНН

 • 157505 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна порушує питання про правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради Безпеки ООН. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, пише УНН.

Цитата

“За вкрай, м’яко кажучи, сумнівних обставин Росія опинилася в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН. Майже 30 років на цю проблему закривали очі, робили вигляд що нічого не сталось, хоча ми і раніше ставили відповідні запитання секретаріат ООН як це вони таке дозволили, як це могло статись. Але наші запити ігнорувались, нас плескали по плечу і казали “ну ви ж все розумієте”, - сказав Кулеба.

З його слів, Україна “більше нічого не розуміє”.

“І порушуємо питання про ретельний, неупереджений правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради Безпеки ООН. Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведений, виявиться що, не побоїмося цього слова, Росія в Раді Безпеки ООН – нелегітимна. А зараз все залежить від принциповості юристів секретаріатув ООН і готовності повноцінно дослідити це питання”, - додав він.

Раніше

Цього тижня Генеральна Асамблея ООН, що складається з 193 членів, розпочала засідання щодо кризи в Україні в понеділок перед голосуванням цього тижня, щоб ізолювати Росію, висловлюючи жаль щодо її "агресії проти України" та вимагаючи від російських військ припинити боротьбу негайно.

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