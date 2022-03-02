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15 марта, 19:03 • 78400 просмотра

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Украина не исключает, что Россия в Совете Безопасности ООН - нелегитимна

Украина не исключает, что Россия в Совете Безопасности ООН - нелегитимна

Киев • УНН

 • 157500 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Украина поднимает вопрос о правовом анализе того, на каких основаниях Российская Федерация остается постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, пишет УНН.

Цитата

“За крайне, мягко говоря, сомнительных обстоятельств Россия оказалась в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН. Почти 30 лет на эту проблему закрывали глаза, делали вид что ничего не произошло, хотя мы и раньше задавали соответствующие вопросы секретариат ООН как это они такое позволили, как это могло произойти. Но наши запросы игнорировались, нас хлопали по плечу и говорили “ну вы же все понимаете”, - сказал Кулеба.

С его слов, Украина “больше ничего не понимает”.

“И поднимаем вопрос о тщательном, независимом правовом анализе того, на каких основаниях Российская Федерация остается постоянным членом Совета Безопасности ООН. Мы имеем уверенность, что когда этот юридический анализ будет проведен, окажется что, не побоимся этого слова, Россия в Совете Безопасности ООН - нелегитимно. А сейчас все зависит от принципиальности юристов секретаря ООН и готовности полноценно исследовать этот вопрос”, - добавил он.

Ранее

На этой неделе Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, начала заседание относительно кризиса в Украине в понедельник перед голосованием на этой неделе, чтобы изолировать Россию, выражая сожаление по поводу ее "агрессии против Украины" и требуя от русских войск немедленно прекратить борьбу.

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