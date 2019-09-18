Україна не розглядає пропозиції ЄС щодо альтернатив євроінтеграції – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Україна не розглядає будь-які пропозиції Євросоюзу, які направлені на заміну євроінтеграції. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з європейської інтеграції в Україні Дмитро Кулеба під час спільного засідання Комітетів з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає кореспондент УНН.
“Курс на європейську інтеграцію залишається незмінним... Ми не сприймаємо будь-яких спроб підмінити інтеграцію співробітництвом або просто взаємодією — ми на все дивимось, чи допомогає нам крок інтегруватися до Європейського союзу чи не допомагає... Нас цікавлять лише механізми, які допомагають нашій інтеграції, — будь-які механізми, які намагаються її підмінити і запропонувати якусь альтернативу Україна не сприймає як дієві і життєздатні”, — зазначив Кулеба.
За його словами, європейські партнери час від часу пропонують Україні різні альтернативи євроінтеграції, однак Київ не розглядає подібні механізми.
При цьому він додав, що Україна працює над інтеграцією в енергетичний ринок ЄС, цифровий ринок ЄС, а також над промисловим безвізом, який торкнеться малого і середнього бізнесу, зокрема виробників нехарчової продукції.
Нагадаємо, динаміка торгівлі України з Європейським Союзом випереджає можливості Угоди про асоціацію.