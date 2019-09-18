Украина не рассматривает предложения ЕС по поводу альтернатив евроинтеграции - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина не рассматривает любые предложения Евросоюза, направленные на замену евроинтеграции. Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской интеграции в Украине Дмитрий Кулеба во время совместного заседания комитетов по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает корреспондент УНН.
“Курс на европейскую интеграцию остается неизменным... Мы не воспринимаем любых попыток подменить интеграцию сотрудничеством или просто взаимодействием — мы на все смотрим, или помогает нам шаг интегрироваться в Европейский союз или не помогает.... Нас интересуют только механизмы, которые помогают нашей интеграции, — любые механизмы, которые пытаются ее подменить и предложить какую-то альтернативу Украина не воспринимает как действенные и жизнеспособные”, — отметил Кулеба.
По его словам, европейские партнеры время от времени предлагают Украине различные альтернативы евроинтеграции, однако Киев не рассматривает подобные механизмы.
При этом он добавил, что Украина работает над интеграцией в энергетический рынок ЕС, цифровой рынок ЕС, а также над промышленным безвизом, который коснется малого и среднего бизнеса, в частности производителей непищевой продукции.
Напомним, динамика торговли Украины с Европейским Союзом опережает возможности Соглашения об ассоциации.