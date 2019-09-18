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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 69061 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112925 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104737 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111571 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120231 просмотра

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Украина не рассматривает предложения ЕС по поводу альтернатив евроинтеграции - Кулеба

Украина не рассматривает предложения ЕС по поводу альтернатив евроинтеграции - Кулеба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина не рассматривает любые предложения Евросоюза, направленные на замену евроинтеграции. Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской интеграции в Украине Дмитрий Кулеба во время совместного заседания комитетов по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает корреспондент УНН.

“Курс на европейскую интеграцию остается неизменным... Мы не воспринимаем любых попыток подменить интеграцию сотрудничеством или просто взаимодействием — мы на все смотрим, или помогает нам шаг интегрироваться в Европейский союз или не помогает.... Нас интересуют только механизмы, которые помогают нашей интеграции, — любые механизмы, которые пытаются ее подменить и предложить какую-то альтернативу Украина не воспринимает как действенные и жизнеспособные”, — отметил Кулеба.

По его словам, европейские партнеры время от времени предлагают Украине различные альтернативы евроинтеграции, однако Киев не рассматривает подобные механизмы.

При этом он добавил, что Украина работает над интеграцией в энергетический рынок ЕС, цифровой рынок ЕС, а также над промышленным безвизом, который коснется малого и среднего бизнеса, в частности производителей непищевой продукции.

Напомним, динамика торговли Украины с Европейским Союзом опережает возможности Соглашения об ассоциации.

Украинские Национальные Новости

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