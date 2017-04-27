Україна не припинить постачання води на окуповані території Донбасу – Ю.Гримчак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна не припинятиме постачання води на окуповані території Донбасу. Про це заявив в ефірі “Радіо Свобода” заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, передає УНН.
“По Донецькій області відключення взагалі неможливе, тому що постачання води на територію, яка контролюється, це Маріуполь, Волноваха й інші, йде по неконтрольованій території. І тому відключити сьогодні Донецьк від води — це те саме, що відключити Маріуполь”, — зазначив Ю.Гримчак.
Крім того, він наголосив, що припинення водопостачання суперечить міжнародним зобов’язанням, бо вода в них визначена першочерговою потребою людини, тому жодних рішень не було і навряд чи будуть.
За його словами, близько 65% водопостачання Донбасу подаються на непідконтрольні українському уряду території. Однак конкретну цифру боргу поки вирахувати складно через великі втрати води внаслідок пошкодження водопроводу.
Нагадаємо, Україна зупинила подачу електроенергії в окуповану Луганщину.
Як повідомляв УНН, сторони у Мінську домовилися про необхідність погашення боргів непідконтрольного Донбасу перед Україну за воду.