Украина не прекратит поставки воды на оккупированные территории Донбасса - Ю.Гримчак

"По Донецкой области отключения вообще невозможно, потому что поставки воды на территорию, которая контролируется, это Мариуполь, Волноваха и другие, идет по неконтролируемой территории. И поэтому отключить сегодня Донецк от воды - это то же, что отключить Мариуполь", - отметил Ю.Гримчак.

Кроме того, он отметил, что прекращение водоснабжения противоречит международным обязательствам, но вода в них определена первоочередной потребностью человека, поэтому никаких решений не было и вряд ли будут.

По его словам, около 65% водоснабжения Донбасса подаются на неподконтрольные украинскому правительству территории. Однако конкретную цифру долга пока вычислить сложно за больших потерь воды в результате повреждения водопровода.

Напомним, Украина остановила подачу электроэнергии в оккупированную Луганщину.

Как сообщал УНН, стороны в Минске договорились о необходимости погашения долгов неподконтрольного Донбасса перед Украиной воды.