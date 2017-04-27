Украина не прекратит поставки воды на оккупированные территории Донбасса - Ю.Гримчак
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина не будет прекращать подачу воды на оккупированные территории Донбасса. Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, передает УНН.
"По Донецкой области отключения вообще невозможно, потому что поставки воды на территорию, которая контролируется, это Мариуполь, Волноваха и другие, идет по неконтролируемой территории. И поэтому отключить сегодня Донецк от воды - это то же, что отключить Мариуполь", - отметил Ю.Гримчак.
Кроме того, он отметил, что прекращение водоснабжения противоречит международным обязательствам, но вода в них определена первоочередной потребностью человека, поэтому никаких решений не было и вряд ли будут.
По его словам, около 65% водоснабжения Донбасса подаются на неподконтрольные украинскому правительству территории. Однако конкретную цифру долга пока вычислить сложно за больших потерь воды в результате повреждения водопровода.
Напомним, Украина остановила подачу электроэнергии в оккупированную Луганщину.
Как сообщал УНН, стороны в Минске договорились о необходимости погашения долгов неподконтрольного Донбасса перед Украиной воды.