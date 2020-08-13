Україна не повинна змінювати своєї стратегічної політики щодо Білорусі – Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Україна повинна діяти стосовно Білорусі за принципом міжнародного права. Не дивлячись на ситуацію, ми не повинні змінювати своєї стратегічної політики щодо Білорусі. Про це заявив голова української делегації у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук в інтерв’ю "Українському радіо", передає УНН.
"Україна має діяти за принципом міжнародного права, не втручатися. Якщо потрібна допомога і як ця допомога буде через звернення - Україна повинна її надати. Поки що такого звернення немає. Україна повинна надалі не змінювати ні на йоту своєї стратегічної політики щодо Білорусі, яка записана у документах. Ні на краплинку, нічого не змінилося - Україна приймає будь-якого президента, будь-яку ВРУ, яка створена в іноземній державі", - сказав Кравчук.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Білорусі 9 серпня, після президентських виборів, почалися масові акції протесту. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.