Україна не повинна змінювати своєї стратегічної політики щодо Білорусі – Кравчук

"Україна має діяти за принципом міжнародного права, не втручатися. Якщо потрібна допомога і як ця допомога буде через звернення - Україна повинна її надати. Поки що такого звернення немає. Україна повинна надалі не змінювати ні на йоту своєї стратегічної політики щодо Білорусі, яка записана у документах. Ні на краплинку, нічого не змінилося - Україна приймає будь-якого президента, будь-яку ВРУ, яка створена в іноземній державі", - сказав Кравчук.

Як повідомлялося в УНН раніше, у Білорусі 9 серпня, після президентських виборів, почалися масові акції протесту. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.