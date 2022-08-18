Україна не піде на будь-які компроміси з росією – Данілов

Цитата

“Тільки повна деокупація до кордонів 1991 року. Будь-який територіальний компроміс з кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському “колосу на глиняних ногах””, – написав Данілов.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що під час тристоронньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського, турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша не йшлося про схиляння до будь-яких поступок на користь росії.