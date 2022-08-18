Украина не пойдет на какие-либо компромиссы с россией – Данилов

Цитата

“Только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет русскому “колосу на глиняных ногах””, – написал Данилов.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время трехсторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша речь не шла о склонении к любым уступкам в пользу россии.