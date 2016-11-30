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Україна не має погоджувати із РФ небезпечні зони для пілотів поблизу Криму - Державіаслужба

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна не зобов’язана погоджувати із російською стороною свої дії щодо встановлення небезпечних зон у районі своєї відповідальності над водами Чорного моря. Про це кореспонденту УНН розповіла речник Державіаслужби України Ірина Кустовська, коментуючи заяву Росавіації щодо чергової спроби України “влізти” в повітряний простір РФ.

Україна не має погоджувати із РФ небезпечні зони для пілотів поблизу Криму - Державіаслужба

“Коли ми встановлюємо НОТАМи (повідомлення для пілотів щодо зміни в правилах проведення і забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації у тому чи іншому повітряному районі - ред.), ми не погоджуємо це ні з ким. Це наш повітряний простір. Тому ми вважаємо, що ми маємо всі права, в тому числі і на видання НОТАМів, якщо це потрібно”, - підкреслила І.Кустовська.

За її словами, в районі польотної інформації "Сімферополь" над відкритим морем управляє Україна, і це засвідчено рішенням Міжнародної організації цивільної авіації.

“Те, що це простір України, це було рішення ради ІКАО, Міжнародної організації цивільної авіації, яким ще в 1997 році обслуговування повітряного руху у повітряному просторі над відкритим морем в районі польотної інформації "Сімферополь" відповідальність делегована Україні. Тобто ми відповідальні за обслуговування. Це рішення ради ІКАО є незмінним і не переглядалося”, - зазначила вона.

Додамо, що оголошені раніше Україною так звані “повідомлення повітроплавцям”, відомі як НОТАМ, оголошують небезпечними для польотів зони частини району польотної інформації "Сімферополь", що охоплює більшу частину Херсонської області, Крим і довколишній простір над Чорним морем.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у період з 1 по 2 грудня у південній частині України відбудуться навчання ПС ЗСУ, під час яких будуть проведені повітряні стрільби. За даними ПС ЗСУ, з метою сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній та екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час повітряних стрільб у зоні їх проведення, ПС ЗСУ було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне сповіщення (НОТАМ).

Росавіація 25 листопада заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в односторонньому порядку має намір провести ракетні стрільби в районі Криму.

У Росавіації також заявили, що Київ встановив нові заборонні зони для польотів над Чорним морем.

Міністерство оборони Росії, за даними ЗМІ, також вручило ноту протесту аташе з питань оборони при посольстві України в Росії щодо навчань України зі стрільбами поблизу Криму.

Секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи заяву російської сторони, заявив, що Україна не планує здійснювати ракетні випробування в Керченській протоці.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, з листа міністерства оборони РФ, адресованого військовому атташату у складі посольства України в РФ випливає, що у випадку проведення Україною ракетних стрільб в районі Криму, Росія загрожує Києву у відповідь ракетним ударом.

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