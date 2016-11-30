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Украина не должна согласовывать с РФ опасные зоны для пилотов возле Крыма - Госавиаслужба

Киев • УНН

 • 15372 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина не обязана согласовывать с российской стороной свои действия по установлению опасных зон в районе своей ответственности за водами Черного моря. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-секретарь Госавиаслужбы Украины Ирина Кустовская, комментируя заявление Росавиации по очередной попытке Украины "влезть" в воздушное пространство РФ.

Украина не должна согласовывать с РФ опасные зоны для пилотов возле Крыма - Госавиаслужба

"Когда мы устанавливаем НОТАМ (сообщение для пилотов об изменении в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации в том или ином воздушном районе - ред.), мы не согласовываем это ни с кем. Это наше воздушное пространство. Поэтому мы считаем, что мы имеем все права, в том числе и на издание НОТАМ, если это необходимо", - подчеркнула И.Кустовская.

По ее словам, в районе полетной информации "Симферополь" над открытым морем управляет Украина, и это засвидетельствовано решением Международной организации гражданской авиации.

"То, что это пространство Украины, это было решение совета ІКАО, Международной организации гражданской авиации, которым еще в 1997 году обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве над открытым морем в районе полетной информации "Симферополь" ответственность делегирована Украине. То есть мы ответственны за обслуживание. Это решение совета ІКАО является неизменным и не пересматривалось", - отметила она.

Добавим, что объявленные ранее Украиной так называемые "сообщения воздухоплавателям", известные как НОТАМ, объявляют опасными для полетов зоны части района полетной информации "Симферополь", охватывающей большую часть Херсонской области, Крым и окружающее пространство над Черным морем.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в период с 1 по 2 декабря в южной части Украины пройдут учения ВС ВСУ, во время которых будут проведены воздушные стрельбы. По данным ВС ВСУ, с целью оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время воздушных стрельб в зоне их проведения, ВС ВСУ было заранее подготовлено и опубликовано авиационное оповещение (НОТАМ).

Росавиация 25 ноября заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке намерена провести ракетные стрельбы в районе Крыма.

В Росавиации также заявили, что Киев установил новые запретительные зоны для полетов над Черным морем.

Министерство обороны России, по данным СМИ, также вручило ноту протеста атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России относительно учений Украины со стрельбами возле Крыма.

Секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя заявление российской стороны, заявил, что Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.

Напомним, по данным СМИ, из письма министерства обороны РФ, адресованного военному атташе в составе посольства Украины в РФ следует, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе Крыма, Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом.

Украинские Национальные Новости

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