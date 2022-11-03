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Україна не давала гарантії для повернення росії до "зернової угоди" – МЗС

Україна не давала гарантії для повернення росії до "зернової угоди" – МЗС

Київ • УНН

 • 243527 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна не брала на себе жодних нових зобов‘язань щодо "зернової угоди". Про це у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

Деталі

Російський диктатор володимир путін заявив, що росія вирішила розблокувати "зернову угоду" після того, як Україна нібито надала "гарантії" про невикористання "зернового коридору" у військових цілях.

"Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди", – зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що в межах цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне функціонування "зернового коридору".

"Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку. Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", – додав речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що росія повернулася до "зернової угоди" завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", – повідомив він.

Нагадаємо

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" після "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден в окупованому Криму.

2 листопада міноборони рф повідомило, що російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді".

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