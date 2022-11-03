Україна не давала гарантії для повернення росії до "зернової угоди" – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна не брала на себе жодних нових зобов‘язань щодо "зернової угоди". Про це у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.
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Російський диктатор володимир путін заявив, що росія вирішила розблокувати "зернову угоду" після того, як Україна нібито надала "гарантії" про невикористання "зернового коридору" у військових цілях.
"Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди", – зазначив Ніколенко.
Він нагадав, що в межах цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне функціонування "зернового коридору".
"Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку. Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", – додав речник МЗС.
Ніколенко зазначив, що росія повернулася до "зернової угоди" завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", – повідомив він.
Нагадаємо
29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" після "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден в окупованому Криму.
2 листопада міноборони рф повідомило, що російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді".