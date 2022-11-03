Україна не давала гарантії для повернення росії до "зернової угоди" – МЗС

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Російський диктатор володимир путін заявив, що росія вирішила розблокувати "зернову угоду" після того, як Україна нібито надала "гарантії" про невикористання "зернового коридору" у військових цілях.

"Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди", – зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що в межах цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне функціонування "зернового коридору".

"Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку. Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", – додав речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що росія повернулася до "зернової угоди" завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", – повідомив він.



Нагадаємо

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" після "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден в окупованому Криму.

2 листопада міноборони рф повідомило, що російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді".