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Украина не давала гарантии для возвращения россии к "зерновому соглашению" – МИД

Украина не давала гарантии для возвращения россии к "зерновому соглашению" – МИД

Киев • УНН

 • 243524 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина не брала на себя никаких новых обязательств относительно "зернового соглашения". Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

Детали

Российский диктатор владимир путин заявил, что россия решила разблокировать "зерновое соглашение" после того, как Украина якобы предоставила "гарантии" о неиспользовании "зернового коридора" в военных целях.

"Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения", – отметил Николенко.

Он напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязывались гарантировать безопасное и надежное функционирование "зернового коридора".

"Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности. Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало", – добавил спикер МИД.

Николенко отметил, что россия вернулась к "зерновому соглашению" благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение россии к выполнению своих обязательств в рамках "зерновой инициативы" ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", – сообщил он.

Напомним

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "теракта" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в оккупированном Крыму.

2 ноября минобороны рф сообщило, что российская сторона возобновляет участие в "зерновом соглашении".

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