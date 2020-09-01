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Україна наростила виробництво рибного філе майже на половину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Виробництво філе рибного в'яленого, солоного чи у розсолі у січні-липні цього року проти аналогічного періоду минулого року в Україні збільшилося на 46% - до 1 022 тонни. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

Україна наростила виробництво рибного філе майже на половину

"Протягом січня-липня 2020 року в нашій державі вироблено 1 022 тонни філе рибного в‛яленого, соленого чи у розсолі (крім копченого). Це на 46,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - повідомили в агентстві, опираючись на дані Держстатистики.

Зростання виробництва рибної продукції, як вказано, спостерігалося також за такими товарними позиціями:

  • риба солона (крім оселедців) – 1 127 тонн (+19,5%);
  • лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (включаючи філе; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 349 тонн (+17,3%);
  • риба сушена і в’ялена – 2 511 тонн (+14,5%);
  • готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 1 396 тонн (+14,5%);
  • філе рибне заморожене – 241 тонна (+11,3%);
  • риба в'ялена, сушена, солена чи несолена; риба солена, але не сушена; риба в розсолі (крім риби копченої, філе з риби, риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 5 369 тонн (+7,6%);
  • продукти готові й консерви з сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 7 907 тонн (+5,2%);
  • продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 1 683 тонни (+2,2%).

Окрім того, впродовж січня-липня 2020 року в Україні вироблено:

  • готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) – 5 993 тонни;
  • риба морська заморожена нерозібрана – 4 253 тонни;
  • риба копчена (включаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося, оселедців та форелі, а також крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) –1 979 тонн;
  • оселедці солоні – 1 730 тонн;
  • філе рибне та м‛ясо риби інше, свіжі чи охолоджені (включаючи плавці акул), перероблене або неперероблене на фарш 1 401 тонна;
  • ікра інших риб – 1 171 тонна;
  • продукти готові й консерви з скумбрії, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 437 тонн.

Нагадаємо, Україна наростила експорт риби та ракоподібних на 14,8%.

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