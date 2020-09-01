Украина нарастила производство рыбного филе почти на половину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Производство филе рыбного вяленого, соленого или в рассоле в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Украине увеличилось на 46% - до 1022 тонн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.
"В течение января-июля 2020 года в нашей стране произведено 1022 тонны филе рыбного вяленого, соленого или в рассоле (кроме копченого). Это на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в агентстве, опираясь на данные Госстатистики.
Рост производства рыбной продукции, как указано, наблюдался также по следующим товарным позициям:
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- рыба соленая (кроме сельди) - 1127 тонн (+19,5%);
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- лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый (включая филе, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 349 тонн (+17,3%);
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- рыба сушеная и вяленая - 2511 тонн (+14,5%);
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- готовые продукты и консервы из другой рыбы, целой или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 1396 тонн (+14,5%);
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- филе рыбное замороженное - 241 тонна (+11,3%);
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- рыба вяленая, сушеная, соленая или несоленная; рыба соленая, но не сушеная; рыба в рассоле (кроме рыбы копченой, филе из рыбы, рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 5369 тонн (+7,6%);
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- продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, целых или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 7907 тонн (+5,2%);
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- продукты готовые и консервы из сельди, целой или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 1683 тонны (+2,2%).
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Кроме того, в течение января-июля 2020 года в Украине произведено:
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- готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками и блюд готовых из рыбы) - 5993 тонны;
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- рыба морская замороженная разобранная - 4253 тонны;
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- рыба копченая (включая филе, кроме тихоокеанского, атлантического и дунайского лосося, сельди и форели, а также кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) -1979 тонн;
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- сельдь соленая - 1730 тонн;
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- филе рыбное и мясо рыбы прочее, свежие или охлажденные (включая плавники акул), переработанное или переработанное на фарш - 1401 тонна;
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- икра других рыб - 1171 тонна;
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- продукты готовые и консервы из скумбрии, целой или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 437 тонн.
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Напомним, Украина нарастила экспорт рыбы и ракообразных на 14,8%.