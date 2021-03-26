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Україна нарощує темпи і кількість вакцин, до літа прищеплять всі групи ризику - нардеп

Україна нарощує темпи і кількість вакцин, до літа прищеплять всі групи ризику - нардеп

Київ • УНН

 • 13606 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко оцінив темпи вакцинації від COVID-19 в Україні і розповів в коментарі УНН про те, кого встигнуть прищепити до літа.

Цитата:

"По-перше, якщо вважати в кількісному значенні, то у нас зараз кількість вакцинованих більше, ніж в інших досить розвинених країнах. По-друге, темпи вакцинації у нас, як не крути, збільшуються. І це є великим плюсом. А третє - ми повинні не забувати, що протягом 30-річної історії наша медицина фінансувалася за залишковим принципом. (...) Тому в тих реаліях, в яких ми взяли нашу медичну систему і в тих реаліях, в яких наші герої-лікарі працюють, це досить серйозний показник по вакцинації", - зазначив він.

Деталі

Устенко вважає, що такими темпами до літа щеплення від COVID-19 отримають всі групи ризику і відразу ж почнеться вакцинація всіх бажаючих, хто записався через додаток "Дія".

"Я все-таки думаю, що до початку літа нам вдасться прищепити вікову категорію 60+, військових, поліцію і медиків. Швидше за все, тоді ж ми зможемо перейти до масової вакцинації всього населення України", - підкреслив він.

Народний депутат також зазначив, що прибуття першої партії вакцини CoronaVac, а також подальше розширення найменувань вакцинних препаратів в Україні позитивно позначається не тільки на темпах вакцинації, а й на довірі населення до щеплень.

"Чим більше різних вакцин в плані доз і найменувань, тим вакцинація пройде швидше. Одні люди вірять CoviShield, другі CoronaVac, треті Pfizer, четверті Moderna. Тому важливо, щоб вакцин на ринку було багато", - підсумував Устенко.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вже 174 325 людей щеплено з початку щеплювальної кампанії. Лише 18 738 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня.

На 25 березня Міністерство охорони здоров'я зафіксувало 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини від коронавірусу, а також 3 випадки, коли пацієнтам був необхідний тимчасовий нагляд лікарів або надання відповідної медичної допомоги.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою в Стамбулі. 21 лютого 2021-го року міністр охорони здоров'я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виготовлювача в індійському місті Пуне. Як повідомив глава МОЗ Максим Степанов, до України прибуло саме цих 500 тис. Доз вакцини від коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Напередодні Степанов заявив про затримки з поставками Covishield через заборону уряду Індії на експорт вакцин. Він також висловив надію, що Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу на початку квітня

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

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