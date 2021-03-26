Украина наращивает темпы и количество вакцин, к лету привьют все группы риска - нардеп

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"Во-первых, если считать в количественном значении, то у нас сейчас количество вакцинированных больше, чем в других достаточно развитых странах. Во-вторых, темпы вакцинации у нас, как ни крути, увеличиваются. И это является большим плюсом. И третье - мы должны не забывать, что в течение 30-летней истории наша медицина финансировалась по остаточному принципу. (...) Поэтому в тех реалиях, в которых мы взяли нашу медицинскую систему и в тех реалиях, в которых наши герои-врачи работают, это достаточно серьезный показатель по вакцинации", - отметил он.

Детали

Устенко считает, что такими темпами к лету прививку от COVID-19 получат все группы риска и сразу же начнется вакцинация всех желающих, кто записался через приложение "Дия".

"Я все-таки думаю, что к началу лета нам удастся привить возрастную категорию 60+, военных, полицию и медиков. Скорее всего, тогда же мы сможем перейти к массовой вакцинации всего населения Украины", - подчеркнул он.

Народный депутат также отметил, что прибытие первой партии вакцины CoronaVac, а также дальнейшее расширение наименований вакцинных препаратов в Украине положительно сказывается не только на темпах вакцинации, но и на доверии населения к прививкам.

"Чем больше различных вакцин в плане доз и наименований, тем вакцинация пройдет быстрее. Одни люди верят CoviShield, вторые CoronaVac, третьи Pfizer, четвертые Moderna. Поэтому важно, чтобы вакцин на рынке было много", - подытожил Устенко.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield). Уже 174 325 человек привито с начала прививочной кампании. Только 18 738 человек привито против COVID-19 за сутки 25 марта.

На 25 марта Министерство здравоохранения зафиксировало 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины от коронавируса, а также 3 случая, когда пациентам был необходим временный надзор врачей или предоставление соответствующей медицинской помощи.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021-го года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Накануне Степанов заявил о задержках с поставками Covishield из-за запрета правительства Индии на экспорт вакцин. Он также выразил надежду, что Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса в начале апреля.

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.