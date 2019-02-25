Україна направила підозри семи військовим РФ за місцем служби

"Підозри, які повідомлені вказаним особам, спрямовано за місцем служби військовослужбовців Російської Федерації, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу", - вказали в управлінні СБУ у понеділок.

Зокрема, за даними управління СБУ, про підозру повідомлено:



генерал-полковнику О.Дворнікову – командувачу Південного військового округу РФ;



віце-адміралу О.Моісеєву – командувачу Чорноморського флоту РФ;



капітану 3 рангу В.Виноградову – старшому помічнику капітана ПСКР "Ізумруд" загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по республіці Крим;



капітану О.Гришину – військовослужбовцю ПСКР "Ізумруд" загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по республіці Крим;



старшому лейтенанту Д.Трибушину – військовослужбовцю ПСКР "Ізумруд" загону прикордонних сторожових кораблів відділення берегової охорони Прикордонного управління ФСБ РФ по республіці Крим;



а також військовослужбовцям-прикордонникам Прикордонного управління ФСБ РФ по республіці Крим В.Рясному та О.Абакумову.



В одеському управлінні СБУ зазначили, що досудовим розслідуванням вже встановлено, що "незаконні агресивні дії проти українських моряків здійснені за безпосереднім наказом та під керівництвом заступника керівника Прикордонної служби ФСБ РФ – керівника департаменту берегової охорони віце-адмірала Г.Медведєва і начальника прикордонного управління ФСБ РК та м. Севастополь контр-адмірала С.Станкевича".

"Вказані військові особи Прикордонної служби ФСБ РФ та інші військові службові особи Чорноморського флоту РФ координували та організували напад військових кораблів РФ на українських моряків через здійснення артилерійського обстрілу і тарану українських кораблів, внаслідок чого наші військові зазнали поранень та були захоплені разом з військовою технікою", - додали в управлінні СБУ.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 16 лютого 2019 року ще семи військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

У грудні 2018 року Україна направила підозри російським генералам через напад на моряків.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Крим, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.