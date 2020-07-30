Україна направила 8 повідомлення в суд Гааги щодо порушень прав власності в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Офіс Генерального прокурора направив восьме інформаційне повідомлення до МКС (Міжнародного кримінального суду) щодо порушень прав власності в окупованому Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
“Офіс Генерального прокурора направив восьме повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, яке стосується масштабних та системних порушень країною-агресором прав власності на тимчасово окупованій території півострова Крим. Матеріали зібрано прокуратурою Автономної Республіки Крим разом із правозахисною неурядовою громадською організацією „Регіональний центр прав людини“ на основі моніторингу сайтів окупаційних судів, незаконно створених РФ на півострові”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що проаналізовано майже 9,5 тис “судових рішень” та ідентифіковано 3962 особи, які стали жертвами порушень прав власності. Із загальної кількості постраждалих у 3712 осіб — зафіксоване незаконне вилучення земельних ділянок, у 250 — руйнування нерухомості.
“Така практика окупаційної влади здійснюється по всій території Кримського півострова протягом понад 6 років із залученням практично всіх “судових органів” — 24 із 28 районних судів приймали відповідні незаконні рішення",- зазначається в повідомленні.
Також за процесуального керівництва прокуратури АР Крим триває досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України). Зібрані в рамках кримінального провадження докази також увійшли до інформаційного повідомлення до МКС.
Окрім того, наголошується, що це вже друге з 2017 року повідомлення до МКС щодо порушення прав власності в АР Крим.
Нагадаємо, до прокурора МКС передадуть факти про переслідування журналістів в окупованому Криму.