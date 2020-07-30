Украина направила 8 сообщение в суд Гааги о нарушениях прав собственности в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Офис Генерального прокурора направил восьмое информационное сообщение в Международный уголовный суд (МУС), о нарушениях прав собственности в оккупированном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"Офис Генерального прокурора направил восьмое сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда, касающееся масштабных и системных нарушений страной-агрессором прав собственности на временно оккупированной территории полуострова Крым. Материалы собраны прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с правозащитной неправительственной общественной организацией "Региональный центр прав человека" на основе мониторинга сайтов оккупационных судов, незаконно созданных РФ на полуострове", - говорится в сообщении.
Сообщается, что проанализированы почти 9,5 тыс. "судебных решений" и идентифицировано 3962 лица, которые стали жертвами нарушений прав собственности. Из общего количества пострадавших у 3712 человек - зафиксировано незаконное изъятие земельных участков, у 250 - разрушение недвижимости.
"Такая практика оккупационных властей осуществляется по всей территории Крымского полуострова на протяжении более 6 лет с привлечением практически всех "судебных органов" - 24 из 28 районных судов принимали соответствующие незаконные решения", - отмечается в сообщении.
Также под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым продолжается досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Собранные в рамках уголовного производства доказательства также вошли в информационное сообщение к МУС.
Кроме того, отмечается, что это уже второе с 2017 года сообщение в МУС о нарушении прав собственности в АР Крым.
Напомним, прокурору МУС передадут факты о преследовании журналистов в оккупированном Крыму.