Україна наполягатиме на залученні МКЧХ до звільнення заручників на Донбасі – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Українська сторона під час відеоконференції гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу наступного тижня буде наполягати на залученні Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до процесу пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник української сторони у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.
“Українська сторона налаштована саме так, на конструктив і пошук компромісу. Будемо наполягати на залученні МКЧХ до процесу пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників, адже ця організація має сторічний успішний досвід роботи в цій важкій сфері”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, відеоконференцію гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, присвячену питанням розблокування процесу звільнення заручників, перенесено на наступний тиждень. Дату і час поки що узгоджують.