Україна наполягатиме на залученні МКЧХ до звільнення заручників на Донбасі – І.Геращенко

“Українська сторона налаштована саме так, на конструктив і пошук компромісу. Будемо наполягати на залученні МКЧХ до процесу пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників, адже ця організація має сторічний успішний досвід роботи в цій важкій сфері”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, відеоконференцію гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, присвячену питанням розблокування процесу звільнення заручників, перенесено на наступний тиждень. Дату і час поки що узгоджують.