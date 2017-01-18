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Украина будет настаивать на привлечении МККК к освобождению заложников на Донбассе - И.Геращенко

Украина будет настаивать на привлечении МККК к освобождению заложников на Донбассе - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 6926 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинская сторона во время видеоконференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу на следующей неделе будет настаивать на привлечении Международного комитета Красного креста (МККК) к процессу поиска пропавших без вести и освобождению заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.

"Украинская сторона настроена именно так, на конструктив и поиск компромисса. Будем настаивать на привлечении МККК к процессу поиска пропавших без вести и освобождения заложников, ведь эта организация имеет столетний успешный опыт работы в этой тяжелой сфере", - добавила она.

Как сообщал УНН, видеоконференцию гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, посвященную вопросам разблокирования процесса освобождения заложников, перенесли на следующую неделю. Дату и время пока согласовывают.

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