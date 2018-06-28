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Україна наполягатиме на відновленні пам’ятника воякам УПА у Грушовичах – В’ятрович

Україна наполягатиме на відновленні пам’ятника воякам УПА у Грушовичах – В’ятрович

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Україна продовжуватиме переговори з Польщею щодо відновлення пам’ятника воїнам Української повстанської армії у польському селі Грушовичі. Про це сказав у коментарі УНН голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

“Ми будемо продовжувати переговори з польською стороною. І вважаємо, що на цьому місці має бути поставлено пам’ятник, який має говорити, зокрема, про тих людей, які там поховані... Наразі якихось переговорів з польською стороною ще не відбувалося. Очікуємо, що вони відбудуться і відповідно будемо озвучувати це питання в черговий раз”, — наголосив В’ятрович.

Також голова Інституту переконаний, що висновки польської сторони за підсумками археологічних розкопок у Грушовичах є передчасними.

“Ми вважаємо, що висновки, які є в аналітичному звіті з розкопок, де йдеться про те, що нібито немає підстав говорити про віднайдення в цих могилах останків українських повстанців, є передчасними. І переконані, що дослідження мало б продовжитися. Нас дивує, що так швидко було завершено самі розкопки, і що так швидко були підготовлені висновки, які, очевидно, мали за мету довести попередню версію Польського інституту національної пам’яті, який починав ці розкопки”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі заявили, що у Грушовичах немає останків воїнів УПА

За його словами, результати цих розкопок нічого не дали. Як і передбачалося, уточнив він, важко було сподіватися, що ці останки матимуть якісь однозначні матеріали, які дозволять їх ідентифікувати як вояків Української повстанської армії.

“Тим не менше, польська сторона чомусь пішла на ці розкопки і вирішила їхніми результатами скористатися для того, щоб сказати, що нібито не знайдено якихось достатніх підстав для того, щоб вважати ці останки повстанськими. Ми переконані, що для таких висновків достатніх підстав немає”, — підкреслив В’ятрович.

“Одне з наших зауважень якраз і стосувалося досить дивного підходу польських археологів, які проводили розкопки рівно під пам’ятником. Ми прекрасно розуміємо, що пам’ятник, який постав через сорок років після того, коли там були поховані люди, не міг ідеально точно потрапити власне на цю могилу. Більше того, під час цих розкопок проведено аналіз не всіх виявлених останків, а частини. І частина останків, які опинилися поза межами пам’ятника, вони не аналізувалися. Тобто теж дуже дивний підхід, коли останки двох людей фактично не аналізувалися, попри те, що частково їх було викопано власне у тій частині, яка була під пам’ятником. Більше того, в одній з частин під цим пам’ятником, була можливість, не порушуючи інших могил, ще принаймні на кілька метрів розширити розкопки. Цього не було зроблено і це дає підстави говорити про те, що, на жаль, розкопки мали за мету не з’ясувати, хто саме був похований під цим пам’ятником, а довести те, що нібито там ніколи не було вояків УПА”, — резюмував В’ятрович.

Нагадаємо, за словами польської сторони, археологічні розкопки на цвинтарі в Грушовичах не підтвердили, що під розібраним торік пам’ятником УПА були колективні або окремі могили членів українського військового формування.

ІНП Польщі заявив, що виявив під монументом “цивільні, окремі поховання 16 осіб, зокрема чоловіків, жінок та дітей”. Останків не ексгумовано. Згідно із законом, тільки наявність останків вояків УПА могла би виправдати збереження присвяченого їм пам’ятника. Водночас, за словами української сторони, яка була присутня під час робіт ІНП у Грушовичах, у тому місці спочивають останки щонайменше трьох членів УПА.

Інститут національної пам’яті Польщі передав українській стороні доповідь щодо археологічних досліджень на цвинтарі у Грушовичах.

Дослідження польського Інституту національної пам’яті Польщі не підтвердили, що під зруйнованим минулого року пам’ятником УПА у Грушовичах були спільні чи окремі могили вояків УПА.

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