Украина будет настаивать на восстановлении памятника воинам УПА в Грушовичах - Вятрович

"Мы будем продолжать переговоры с польской стороной. И считаем, что на этом месте должен быть поставлен памятник, который должен говорить, в частности, о тех людях, которые там похоронены ... Сейчас каких-то переговоров с польской стороной еще не происходило. Ожидаем, что они состоятся и, соответственно, будем озвучивать этот вопрос в очередной раз", - отметил Вятрович.

Также глава Института убежден, что выводы польской стороны по итогам археологических раскопок в Грушовичах являются преждевременными.

"Мы считаем, что выводы, которые есть в аналитическом отчете по раскопкам, где говорится о том, что якобы нет оснований говорить об обнаружении в этих могилах останков украинских повстанцев, являются преждевременными. И убеждены, что исследования должно продолжиться. Нас удивляет, что так быстро было завершено сами раскопки, и так быстро были подготовлены выводы, которые, очевидно, должны были доказать предварительную версию Польского института национальной памяти, который начинал эти раскопки", - отметил он.

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По его словам, результаты этих раскопок ничего не дали. Как и предполагалось, уточнил он, трудно ожидать, что эти останки будут иметь какие-то однозначные материалы, которые позволят их идентифицировать как воинов Украинской повстанческой армии.

"Тем не менее, польская сторона почему-то пошла на эти раскопки и решила их результатами воспользоваться для того, чтобы сказать, что якобы не найдено достаточных оснований для того, чтобы считать эти останки повстанческими. Мы убеждены, что для таких выводов достаточных оснований нет", - подчеркнул Вятрович.

"Одно из наших замечаний как раз и касалось довольно странного подхода польских археологов, которые проводили раскопки ровно под памятником. Мы прекрасно понимаем, что памятник, который появился через сорок лет после того, как там были похоронены люди, не мог идеально точно попасть собственно на эту могилу. Более того, во время этих раскопок проведен анализ не всех обнаруженных останков, а части. И часть останков, которые оказались за пределами памятника, они не анализировались. То есть тоже очень странный подход, когда останки двух людей фактически не анализировались, несмотря на то, что частично они были выкопаны собственно в той части, которая была под памятником. Более того, в одной из частей под этим памятником, была возможность, не нарушая других могил, еще как минимум на несколько метров расширить раскопки. Этого не было сделано и это дает основания говорить о том, что, к сожалению, раскопки ставили за цель не выяснить, кто именно был похоронен под этим памятником, а доказать, что якобы там никогда не было воинов УПА", - резюмировал Вятрович.

Напомним, по словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.

ИНП Польши заявил, что обнаружил под монументом "гражданские, отдельные захоронения 16 человек, в том числе мужчин, женщин и детей". Останки не эксгумированы. Согласно закону, только наличие останков воинов УПА могла бы оправдать сохранение посвященного им памятника. Однако, по словам украинской стороны, которая присутствовала во время работ ИНП в Грушовичах, в том месте покоятся останки не менее трех членов УПА.

Институт национальной памяти Польши передал украинской стороне доклад о археологических исследований на кладбище в Грушовичах.

Исследования польского Института национальной памяти Польши не подтвердили, что под разрушенным прошлого года памятником УПА в Грушовичах были общие или отдельные могилы воинов УПА.