Украина будет настаивать на восстановлении памятника воинам УПА в Грушовичах - Вятрович

ukru
Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 31819 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 81502 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104454 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119856 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139563 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144734 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 183191 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157016 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143099 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 69735 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 96664 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 110237 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 63765 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 36072 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 160028 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 194103 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 201299 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 211502 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 268226 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 4372 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 183197 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 114119 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 117839 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 119433 просмотра
Актуальное
Украина будет настаивать на восстановлении памятника воинам УПА в Грушовичах - Вятрович

Украина будет настаивать на восстановлении памятника воинам УПА в Грушовичах - Вятрович

Киев  •  УНН

 • 18927 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Украина будет продолжать переговоры с Польшей о восстановлении памятника воинам Украинской повстанческой армии в польском селе Грушовичи. Об этом сказал в комментарии УНН председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Мы будем продолжать переговоры с польской стороной. И считаем, что на этом месте должен быть поставлен памятник, который должен говорить, в частности, о тех людях, которые там похоронены ... Сейчас каких-то переговоров с польской стороной еще не происходило. Ожидаем, что они состоятся и, соответственно, будем озвучивать этот вопрос в очередной раз", - отметил Вятрович.

Также глава Института убежден, что выводы польской стороны по итогам археологических раскопок в Грушовичах являются преждевременными.

"Мы считаем, что выводы, которые есть в аналитическом отчете по раскопкам, где говорится о том, что якобы нет оснований говорить об обнаружении в этих могилах останков украинских повстанцев, являются преждевременными. И убеждены, что исследования должно продолжиться. Нас удивляет, что так быстро было завершено сами раскопки, и так быстро были подготовлены выводы, которые, очевидно, должны были доказать предварительную версию Польского института национальной памяти, который начинал эти раскопки", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше заявили, что в Грушовичах нет останков воинов УПА

По его словам, результаты этих раскопок ничего не дали. Как и предполагалось, уточнил он, трудно ожидать, что эти останки будут иметь какие-то однозначные материалы, которые позволят их идентифицировать как воинов Украинской повстанческой армии.

"Тем не менее, польская сторона почему-то пошла на эти раскопки и решила их результатами воспользоваться для того, чтобы сказать, что якобы не найдено достаточных оснований для того, чтобы считать эти останки повстанческими. Мы убеждены, что для таких выводов достаточных оснований нет", - подчеркнул Вятрович.

"Одно из наших замечаний как раз и касалось довольно странного подхода польских археологов, которые проводили раскопки ровно под памятником. Мы прекрасно понимаем, что памятник, который появился через сорок лет после того, как там были похоронены люди, не мог идеально точно попасть собственно на эту могилу. Более того, во время этих раскопок проведен анализ не всех обнаруженных останков, а части. И часть останков, которые оказались за пределами памятника, они не анализировались. То есть тоже очень странный подход, когда останки двух людей фактически не анализировались, несмотря на то, что частично они были выкопаны собственно в той части, которая была под памятником. Более того, в одной из частей под этим памятником, была возможность, не нарушая других могил, еще как минимум на несколько метров расширить раскопки. Этого не было сделано и это дает основания говорить о том, что, к сожалению, раскопки ставили за цель не выяснить, кто именно был похоронен под этим памятником, а доказать, что якобы там никогда не было воинов УПА", - резюмировал Вятрович.

Напомним, по словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.

ИНП Польши заявил, что обнаружил под монументом "гражданские, отдельные захоронения 16 человек, в том числе мужчин, женщин и детей". Останки не эксгумированы. Согласно закону, только наличие останков воинов УПА могла бы оправдать сохранение посвященного им памятника. Однако, по словам украинской стороны, которая присутствовала во время работ ИНП в Грушовичах, в том месте покоятся останки не менее трех членов УПА.

Институт национальной памяти Польши передал украинской стороне доклад о археологических исследований на кладбище в Грушовичах.

Исследования польского Института национальной памяти Польши не подтвердили, что под разрушенным прошлого года памятником УПА в Грушовичах были общие или отдельные могилы воинов УПА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы