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Україна накопичила у ПСГ 19,4 млрд куб. м газу

Україна накопичила у ПСГ 19,4 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 вересня збільшився до 19,430 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 75,84 млн куб. м газу.

З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.

При цьому в даних за 15 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,47 млн куб. м, з Угорщини - 19,27 млн куб. м, з Польщі - 5,15 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 62%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз у вересні на 3% знизить ціну на газ для потреб населення - до 4493,64 грн за тис. куб. м.

Українські Національні Новини

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