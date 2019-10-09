Україна на третину наростила експорт зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Від початку року Україна експортувала 15 млн тонн зернових, тоді як минулого року на експорт відправили 11 тонн. Про це повідомляє УНН, з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.
“З початку поточного маркетингового року Україна експортувала майже 15 млн тонн зернових культур. За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 11 млн тонн зернових”, — повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що пшениці експортували 10 млн тонн (6,6 у минулому році), ячменю — 2,8 млн тонн (2,2 минулого року), а кукурудзи 2,1 млн тонн (1,9 у 2018).
“Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано 3 млн тонн олійних культур, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 1,8 млн тонн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські аграрії забрали 45 млн тонн зерна.