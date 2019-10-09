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Украина на треть нарастила экспорт зерна

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. С начала года Украина экспортировала 15 млн тонн зерновых, тогда как в прошлом году на экспорт отправили 11 тонн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродспотребслужбы.

Украина на треть нарастила экспорт зерна

“С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала почти 15 млн тонн зерновых культур. За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 11 млн тонн зерновых”, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пшеницы экспортировали 10 млн тонн (6,6 в прошлом году), ячменя — 2,8 млн тонн (2,2 прошлом году), а кукурузы 2,1 млн тонн (1,9 в 2018 году).

“Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано 3 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 1,8 млн тонн”, — говорится в сообщении.

Напомним, украинские аграрии убрали 45 млн тонн зерна.

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