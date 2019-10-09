Украина на треть нарастила экспорт зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. С начала года Украина экспортировала 15 млн тонн зерновых, тогда как в прошлом году на экспорт отправили 11 тонн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродспотребслужбы.
“С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала почти 15 млн тонн зерновых культур. За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 11 млн тонн зерновых”, — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что пшеницы экспортировали 10 млн тонн (6,6 в прошлом году), ячменя — 2,8 млн тонн (2,2 прошлом году), а кукурузы 2,1 млн тонн (1,9 в 2018 году).
“Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано 3 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 1,8 млн тонн”, — говорится в сообщении.
Напомним, украинские аграрии убрали 45 млн тонн зерна.