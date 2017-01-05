Україна на сесії ПАРЄ у січні вимагатиме від РФ звільнити О.Сенцова та Р.Сущенка – В.Ар’єв
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Ситуація з незаконним утриманням в Російській Федерації українців — журналіста Романа Сущенка, режисера Олега Сенцова — а також ситуація навколо переслідування в Криму журналіста Миколи Семени і кримськотатарських ЗМІ стане темою обговорення на сесії ПАРЄ в Страсбурзі у січні. Про це розповів голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Володимир Ар’єв, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.
Як відомо, сесія ПАРЄ в Страсбурзі відбудеться 23-27 січня. Доповідь голови постійної делегації ВР Володимира Ар’єва запланована на 25 січня.
“Моя доповідь буде з приводу стану свободи слова в Європі. Обов’язково окремим підпараграфом буде йти тема Романа Сущенка… В обов’язковому порядку буде заклик звільнити його, звільнити Сенцова, а також щодо ситуації навколо переслідування кримськотатарських ЗМІ в Криму, журналіста Миколи Семени”, – сказав він.
В.Ар’єв також зазначив, що в рамках сесії українська парламентська делегація організує перегляд фільму про дітей Донбасу і гуманітарну ситуацію в Донецькій і Луганській областях.
Нагадаємо, у грудні понад 60 делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи висловились проти повного відновлення делегації РФ у правах.