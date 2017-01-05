Украина на сессии ПАСЕ в январе потребует от РФ освободить О.Сенцова и Р.Сущенка - В.Арьев

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Киев • УНН

 • 7495 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Ситуация с незаконным содержанием в Российской Федерации украинцев - журналиста Романа Сущенка, режиссера Олега Сенцова - а также ситуация вокруг преследования в Крыму журналиста Николая Семены и крымскотатарских СМИ станет темой обсуждения на сессии ПАСЕ в Страсбурге в январе. Об этом рассказал председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

Как известно, сессия ПАСЕ в Страсбурге состоится 23-27 января. Доклад председателя постоянной делегации ВР Владимира Арьева запланирована на 25 января.

"Мой доклад будет по поводу состояния свободы слова в Европе. Обязательно отдельным подпунктом будет идти тема Романа Сущенка ... В обязательном порядке будет призыв освободить его, освободить Сенцова, а также о ситуации вокруг преследования крымскотатарских СМИ в Крыму, журналиста Николая Семены ", - сказал он.

В.Арьев также отметил, что в рамках сессии украинская парламентская делегация организует просмотр фильма о детях Донбасса и гуманитарной ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в декабре более 60 делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы высказались против полного восстановления делегации РФ в правах .

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Украинские Национальные Новости

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