Украина на сессии ПАСЕ в январе потребует от РФ освободить О.Сенцова и Р.Сущенка - В.Арьев

КИЕВ. 5 января. УНН. Ситуация с незаконным содержанием в Российской Федерации украинцев - журналиста Романа Сущенка, режиссера Олега Сенцова - а также ситуация вокруг преследования в Крыму журналиста Николая Семены и крымскотатарских СМИ станет темой обсуждения на сессии ПАСЕ в Страсбурге в январе. Об этом рассказал председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.