Україна на наступній зустрічі ТКГ презентує нових представників від ОРДЛО - Єрмак

"На наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян – внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області та покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень", - цитує слова Офіс Президента.

За його словами, Україна готова узгоджувати питання по ОРДЛО, як це передбачено "мінським пакетом" домовленостей, "з громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень".

"На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу", – сказав Андрій Єрмак.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Офісі Президента повідомили деталі переговорів Саакашвілі та Єрмака з послами G7.