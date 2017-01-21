Україна на Давоському форумі порушувала питання звільнення заручників - І.Геращенко

"Родичі політв'язнів, що їх утримують в РФ, інформують, що хлопці отримали листи зі словами підтримки від Президента Порошенка. Що для них ці слова є дуже важливими - держава бореться за своїх, президент тримає діалог з родинами, в т. ч. через своїх уповноважених осіб. Не все можна говорити, не про всі кроки і зусилля розповідати публічно (поки не досягли результату), але немає такої міжнародної зустрічі, де б президент не піднімав питання заручників - і тих, хто в РФ, і тих, хто на окупованих територіях. Й на давоських зустрічах також піднімалося питання звільнення заручників як пріоритетне - і під час діалогу президента з новообраним Генсеком ООН, і з президентом МКЧХ, і з іншими світовими лідерами", - зазначила І.Геращенко.

З її слів, "про журналістів Романа Сущенка і Миколу Семену, про режисера Олега Сенцова - бранців Кремля, наша українська делегація говоритиме в ПАРЄ, 24 січня, під час розгляду питання про свободу слова в Європі і нападки на журналістів".

"І, звичайно, ми підніматимемо питання заручників на окупованих територіях - наших військових і цивільних, й бранців Кремля, в т. ч. кримських татар, під час вільних дебатів та обговорення моніторингової доповіді по ситуації в Україні. Боремося за звільнення заручників на всіх міжнародних майданчиках", - зауважила вона.

Нагадаємо, І.Геращенко заявила, що торік вдалося витягти близько 20 заручників з окупованих територій.