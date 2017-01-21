Украина на Давосском форуме поднимала вопрос освобождения заложников - И.Геращенко

"Родственники политзаключенных, которые содержат в РФ, информируют, что ребята получили письма со словами поддержки от Президента Порошенко. Что для них эти слова очень важны - государство борется за своих, президент держит диалог с семьями, в т. ч. через своих уполномоченных лиц. Не все можно говорить, не обо всех шагах и усилия рассказывать публично (пока не достигли результата), но нет такой международной встречи, где бы президент не поднимал вопрос заложников - и тех, кто в РФ, и тех, кто на оккупированных территориях. И на давосских встречах также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетный - и во время диалога президента с новоизбранным Генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами ", - отметила И. Геращенко.

По ее словам, "о журналистах Романе Сущенко и Николае Семене, о режиссере Олеге Сенцове - пленников Кремля, наша украинская делегация будет говорить в ПАСЕ, 24 января, во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападки на журналистов".

"И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях - наших военных и гражданских, и пленников Кремля, в т. ч. крымских татар, во время свободных дебатов и обсуждения мониторингового доклада по ситуации в Украине. Боремся за освобождение заложников на всех международных площадках ", - отметила она.

Напомним, И.Геращенко заявила, что в прошлом году удалось извлечь около 20 заложников из оккупированных территорий.