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Украина на Давосском форуме поднимала вопрос освобождения заложников - И.Геращенко

Украина на Давосском форуме поднимала вопрос освобождения заложников - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 10298 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе поднимала вопрос освобождения заложников как приоритетный. Об этом сообщила первый вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"Родственники политзаключенных, которые содержат в РФ, информируют, что ребята получили письма со словами поддержки от Президента Порошенко. Что для них эти слова очень важны - государство борется за своих, президент держит диалог с семьями, в т. ч. через своих уполномоченных лиц. Не все можно говорить, не обо всех шагах и усилия рассказывать публично (пока не достигли результата), но нет такой международной встречи, где бы президент не поднимал вопрос заложников - и тех, кто в РФ, и тех, кто на оккупированных территориях. И на давосских встречах также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетный - и во время диалога президента с новоизбранным Генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами ", - отметила И. Геращенко.

По ее словам, "о журналистах Романе Сущенко и Николае Семене, о режиссере Олеге Сенцове - пленников Кремля, наша украинская делегация будет говорить в ПАСЕ, 24 января, во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападки на журналистов".

"И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях - наших военных и гражданских, и пленников Кремля, в т. ч. крымских татар, во время свободных дебатов и обсуждения мониторингового доклада по ситуации в Украине. Боремся за освобождение заложников на всех международных площадках ", - отметила она.

Напомним, И.Геращенко заявила, что в прошлом году удалось извлечь около 20 заложников из оккупированных территорий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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