Україна на 20% скоротила споживання вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За січень – листопад 2017 року споживання вугілля в Україні скоротився на 20,3%. Про це свідчать статистичні дані Міненерговугілля, передає УНН.
Зокрема, за 11 місяців 2017 року українські шахтарі видобули 31 млн 964,1 тис. тонн вугілля, що на 5 млн 44 тис. тонн або 13,6% менше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Видобуток коксівного вугілля за вказаний період зменшився на 1 млн 110,2 тис. тонн або на 15,2%, а енергетичного – на 3 млн 933,8 тис. тонн або 13,2%.
Крім того, протягом січня - листопада 2017 року Україна скоротила споживання вугілля на 5 млн 722 тис. тонн до 22 млн 465,1 тис. тонн або на 20,3%.
Нагадаємо, українські порти наростили перевалку імпортного вугілля: обсяг збільшився на 64,2%, порівняно з 2016 роком.