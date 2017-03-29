Україна може перейняти досвід Німеччини зі збору пластикових пляшок – НАН України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. В Німеччині люди повертають порожні пластикові пляшки назад у магазин. Така система збору тари може бути запроваджена й в Україні. Про це у коментарі УНН сказав кандидат хімічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту біоорганічно хімії та нафтохімії НАН України Володимир Кашковський.

“Це питання гарно вирішили у Німеччині. Німеччина показала приклад того, як змусити людину не викидати пляшки під ноги. Пляшки повертають в магазин. Пластикові пляшки можна повторно використовувати для вироблення ящиків ти інших продуктів. Бо повторно використовувати пластиковий посуд не можна. Полімерна пляшка так чи інакше підпорядкована якомусь впливу, наприклад, повітрю чи волозі. Інша справа - склянна пляшка. Скло практично інертне до всіх інгредієнтів. Я думаю, що в Україні теж можна зробити так, щоб вони не викидали ці пляшки, а здавали цю сировину”, - сказав він.

На переконання В.Кашковского, такий спосіб збору тари є одним з найпрогресивніших. В мережі Інтернет можна знайти відео, де користувачі такої системи збору розповідають, як здати пляшку через автомат, і ще й отримати за це гроші. 

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