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Украина может перенять опыт Германии по сбору пластиковых бутылок - НАН Украины

Украина может перенять опыт Германии по сбору пластиковых бутылок - НАН Украины

Киев • УНН

 • 10693 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Германии люди возвращают пустые пластиковые бутылки обратно в магазин. Такая система сбора тары может быть введена и в Украине. Об этом в комментарии УНН сказал кандидат химических наук, заместитель директора по научной работе Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины Владимир Кашковский.

"Этот вопрос хорошо решили в Германии. Германия показала пример того, как заставить человека не выбрасывать бутылки под ноги. Бутылки возвращают в магазин. Пластиковые бутылки можно повторно использовать для изготовления ящиков и других продуктов. Потому повторно использовать пластиковую посуду нельзя. Полимерная бутылка так или иначе подчинена какому-то воздействию, например, воздуху или влаге. Другое дело - стеклянная бутылка. Стекло практически инертное ко всем ингредиентов. Я думаю, что в Украине тоже можно сделать так, чтобы они не выбрасывали эти бутылки, а сдавали это сырье", - сказал он.

По убеждению В.Кашковского, такой способ сбора тары является одним из самых прогрессивных. В сети Интернет можно найти видео, где пользователи такой системы сбора рассказывают, как сдать бутылку через автомат, и еще получить за это деньги.

Украинские Национальные Новости

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