Украина может перенять опыт Германии по сбору пластиковых бутылок - НАН Украины

"Этот вопрос хорошо решили в Германии. Германия показала пример того, как заставить человека не выбрасывать бутылки под ноги. Бутылки возвращают в магазин. Пластиковые бутылки можно повторно использовать для изготовления ящиков и других продуктов. Потому повторно использовать пластиковую посуду нельзя. Полимерная бутылка так или иначе подчинена какому-то воздействию, например, воздуху или влаге. Другое дело - стеклянная бутылка. Стекло практически инертное ко всем ингредиентов. Я думаю, что в Украине тоже можно сделать так, чтобы они не выбрасывали эти бутылки, а сдавали это сырье", - сказал он.

По убеждению В.Кашковского, такой способ сбора тары является одним из самых прогрессивных. В сети Интернет можно найти видео, где пользователи такой системы сбора рассказывают, как сдать бутылку через автомат, и еще получить за это деньги.