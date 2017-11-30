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Україна - Міжнародній морській організації: не визнавайте імплементацію конвенцій в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна закликала держави-члени Міжнародної морської організації не визнавати виконання конвенцій ІМО в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим Російською Федерацією. Про це йдеться в інформаційному документі, внесеному українською стороною на розгляд 30-ї сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (ІМО), повідомляє УНН з посиланням на інформаційний портал посольства України у Великій Британії.

“Претензії РФ стосовно права імплементації конвенцій ІМО в морських зонах, прилеглих до Кримського півострова, відображають триваючу узурпацію прав України, які стосуються морської навігації, зокрема забезпечення безпеки судноплавства, захисту морського середовища, пошуку та рятування, реєстрації суден і дипломування моряків. Зазначені незаконні односторонні дії окупаційної влади РФ є порушенням міжнародного права та законодавства України”, — йдеться в документі.

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Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян, виступаючи на відкритті 30-ї сесії Асамблеї ІМО, нагадав, що після анексії Росією Кримського півострова, Україна закрила всі порти у Криму та Севастополі. Проте, Росія продовжує порушувати міжнародне право, перебираючи повноваження з питань міжнародного судноплавства в морських районах, прилеглих до півострова Крим, які є невід’ємною частиною території України. Такі дії за словами міністра, створюють небезпеку судноплавства у Чорному морі.

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