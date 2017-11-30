Украина - Международной морской организации: не признавайте имплементацию конвенций в оккупированном Крыму

"Претензии РФ относительно права имплементации конвенций ИМО в морских зонах, прилегающих к Крымскому полуострову, отражают продолжающуюся узурпацию прав Украины, касающихся морской навигации, в частности обеспечение безопасности судоходства, защиты морской среды, поиска и спасения, регистрации судов и дипломирования моряков. Указанные незаконные односторонние действия оккупационной власти РФ является нарушением международного права и законодательства Украины", - говорится в документе.

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Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, выступая на открытии 30-й сессии Ассамблеи ИМО, напомнил, что после аннексии Россией Крымского полуострова, Украина закрыла все порты в Крыму и Севастополе. Однако, Россия продолжает нарушать международное право, перебирая полномочия по вопросам международного судоходства в морских районах, прилегающих к полуострову Крым, которые являются неотъемлемой частью территории Украины. Такие действия по словам министра, создают опасность судоходству в Черном море.