Україна має відійти від радянської спадщини сектору цивільної безпеки – посол ЄС

КИЇВ. 18 травня. УНН. В ЄС розуміють необхідність України відійти від застарілої радянської спадщини потужного державного апарату у секторі цивільної безпеки. Про це сказав сьогодні під час заходів до Дня Європи у Києві сказав голова представництва ЄС в Україні Хью Мінгареллі, передає кореспондент УНН.