Україна має відійти від радянської спадщини сектору цивільної безпеки – посол ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В ЄС розуміють необхідність України відійти від застарілої радянської спадщини потужного державного апарату у секторі цивільної безпеки. Про це сказав сьогодні під час заходів до Дня Європи у Києві сказав голова представництва ЄС в Україні Хью Мінгареллі, передає кореспондент УНН.
“Маємо пояснити, які саме конкретні переваги принесе наближення України до Європейської спільноти”, — зазначив посол.
З його слів, саме консультативна місія ЄС є одним з центральних елементів діяльності ЄС в Україні.
“Реформування сектору цивільної безпеки відповідає активним очікуванням українських громадян. Ми всі знаємо і розуміємо необхідність відійти від цієї застарілої радянської спадщини потужного державного апарату, натомість впровадити діяльність нових правоохоронних органів, ефективних і підзвітних органів, таких органів, які слугують інтересам народу”, — підкреслив дипломат.
Він зауважив, що консультативна місія ЄС виконує роботу в цьому напрямку шляхом надання консультацій та тренінгів для співробітників поліції, прокуратури, судової гілки влади, а також в межах регіональної діяльності та присутності в регіонах — у Львові, Одесі та Харкові.
“Представництво ЄС співпрацює тісно з цією місією. Ми активно покладаємось на технічну експертизу та знання експертів, фахівців консультативної місії”, — додав він.
Нагадаємо, 13 травня Рада ЄС на два роки продовжила мандат Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні та збільшила її бюджет на 25%.