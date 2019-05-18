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Україна має відійти від радянської спадщини сектору цивільної безпеки – посол ЄС

Україна має відійти від радянської спадщини сектору цивільної безпеки – посол ЄС

Київ • УНН

 • 13284 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. В ЄС розуміють необхідність України відійти від застарілої радянської спадщини потужного державного апарату у секторі цивільної безпеки. Про це сказав сьогодні під час заходів до Дня Європи у Києві сказав голова представництва ЄС в Україні Хью Мінгареллі, передає кореспондент УНН.

“Маємо пояснити, які саме конкретні переваги принесе наближення України до Європейської спільноти”, — зазначив посол.

З його слів, саме консультативна місія ЄС є одним з центральних елементів діяльності ЄС в Україні.

“Реформування сектору цивільної безпеки відповідає активним очікуванням українських громадян. Ми всі знаємо і розуміємо необхідність відійти від цієї застарілої радянської спадщини потужного державного апарату, натомість впровадити діяльність нових правоохоронних органів, ефективних і підзвітних органів, таких органів, які слугують інтересам народу”, — підкреслив дипломат.

Він зауважив, що консультативна місія ЄС виконує роботу в цьому напрямку шляхом надання консультацій та тренінгів для співробітників поліції, прокуратури, судової гілки влади, а також в межах регіональної діяльності та присутності в регіонах — у Львові, Одесі та Харкові.

“Представництво ЄС співпрацює тісно з цією місією. Ми активно покладаємось на технічну експертизу та знання експертів, фахівців консультативної місії”, — додав він.

Нагадаємо, 13 травня Рада ЄС на два роки продовжила мандат Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні та збільшила її бюджет на 25%.

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