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6 марта, 19:19 • 137922 просмотра

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Украина должна отойти от советского наследия сектора гражданской безопасности - посол ЕС

Украина должна отойти от советского наследия сектора гражданской безопасности - посол ЕС

Киев  •  УНН

 • 13284 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В ЕС понимают необходимость Украине отойти от устаревшего советского наследия мощного государственного аппарата в секторе гражданской безопасности. Об этом сказал сегодня во время мероприятий ко Дню Европы в Киеве глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"Должны объяснить, какие именно конкретные преимущества принесет приближение Украины к Европейскому сообществу", - отметил посол.

По его словам, именно консультативная миссия ЕС является одним из центральных элементов деятельности ЕС в Украине.

"Реформирование сектора гражданской безопасности соответствует активным ожиданиям украинских граждан. Мы все знаем и понимаем необходимость отойти от этого устаревшего советского наследия мощного государственного аппарата, зато внедрить деятельность новых правоохранительных органов, эффективных и подотчетных органов, таких органов, служащих интересам народа", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что консультативная миссия ЕС выполняет работу в этом направлении путем предоставления консультаций и тренингов для сотрудников полиции, прокуратуры, судебной ветви власти, а также в рамках региональной деятельности и присутствия в регионах - во Львове, Одессе и Харькове.

"Представительство ЕС сотрудничает тесно с этой миссией. Мы активно полагаемся на техническую экспертизу и знания экспертов, специалистов консультативной миссии", - добавил он.

Напомним, 13 мая Совет ЕС на два года продлил мандат Консультативного миссии ЕС (EUAM) в Украине и увеличила ее бюджет на 25%.

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