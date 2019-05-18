Украина должна отойти от советского наследия сектора гражданской безопасности - посол ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В ЕС понимают необходимость Украине отойти от устаревшего советского наследия мощного государственного аппарата в секторе гражданской безопасности. Об этом сказал сегодня во время мероприятий ко Дню Европы в Киеве глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли, передает корреспондент УНН.
"Должны объяснить, какие именно конкретные преимущества принесет приближение Украины к Европейскому сообществу", - отметил посол.
По его словам, именно консультативная миссия ЕС является одним из центральных элементов деятельности ЕС в Украине.
"Реформирование сектора гражданской безопасности соответствует активным ожиданиям украинских граждан. Мы все знаем и понимаем необходимость отойти от этого устаревшего советского наследия мощного государственного аппарата, зато внедрить деятельность новых правоохранительных органов, эффективных и подотчетных органов, таких органов, служащих интересам народа", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что консультативная миссия ЕС выполняет работу в этом направлении путем предоставления консультаций и тренингов для сотрудников полиции, прокуратуры, судебной ветви власти, а также в рамках региональной деятельности и присутствия в регионах - во Львове, Одессе и Харькове.
"Представительство ЕС сотрудничает тесно с этой миссией. Мы активно полагаемся на техническую экспертизу и знания экспертов, специалистов консультативной миссии", - добавил он.
Напомним, 13 мая Совет ЕС на два года продлил мандат Консультативного миссии ЕС (EUAM) в Украине и увеличила ее бюджет на 25%.