Україна має скасувати заборону трансляції телеканалу “Дождь” — Human Rights Watch

“Це глибоко розчаровує, що українська влада наслідує приклад Кремля і змушує замовкнути засоби масової інформації, які їм не подобається. ЗМІ не повинні використовуватися в якості цапа-відбувайла в політичних переговорах”, — сказала дослідниця Human Rights Watch із українських питань Таня Купер.

Повідомляється, що міжнародні організації FreedomHouse і Комітет із захисту журналістів виступили із заявами, закликаючи український уряд відмовитися від заборони телеканалу “Дождь”.

Нагадаємо, 12 січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення одностайно прибрала телеканал “Дождь” з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України, і дала провайдерам місяць, щоб замінити російський телеканал на інший.