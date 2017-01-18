Україна має скасувати заборону трансляції телеканалу “Дождь” — Human Rights Watch
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає рішення української влади про заборону ретрансляції в кабельних мережах російського телеканалу “Дождь” таким, що порушує право на свободу висловлювань і має бути скасований. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті організації, передає УНН.
“Це глибоко розчаровує, що українська влада наслідує приклад Кремля і змушує замовкнути засоби масової інформації, які їм не подобається. ЗМІ не повинні використовуватися в якості цапа-відбувайла в політичних переговорах”, — сказала дослідниця Human Rights Watch із українських питань Таня Купер.
Повідомляється, що міжнародні організації FreedomHouse і Комітет із захисту журналістів виступили із заявами, закликаючи український уряд відмовитися від заборони телеканалу “Дождь”.
Нагадаємо, 12 січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення одностайно прибрала телеканал “Дождь” з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України, і дала провайдерам місяць, щоб замінити російський телеканал на інший.