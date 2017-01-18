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Украина должна отменить запрет трансляции телеканала "Дождь" - Human Rights Watch

Украина должна отменить запрет трансляции телеканала "Дождь" - Human Rights Watch

Киев • УНН

 • 6226 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает решение украинских властей о запрете ретрансляции в кабельных сетях российского телеканала "Дождь" нарушающим право на свободу слова и должно быть отменено. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации, передает УНН.

"Это глубоко разочаровывает, что украинская власть следует примеру Кремля и заставляет замолчать средства массовой информации, которые им не нравятся. СМИ не должны использоваться в качестве козла отпущения в политических переговорах ", - сказала исследовательница Human Rights Watch с украинским вопросам Таня Купер.

Сообщается, что международные организации FreedomHouse и Комитет по защите журналистов выступили с заявлениями, призывая украинское правительство отказаться от запрета телеканала "Дождь".

Напомним, 12 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единодушно убрала телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и дала провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой.

Украинские Национальные Новости

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